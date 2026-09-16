الخارجية السعودية: محاولة استهداف مكة المكرمة تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن وزارة الخارجية السعودية اعربت عن إدانة واستنكار المملكة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن محاولة استهداف مكة المكرمة تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم.

وأوضحت الخارجية السعودية، أن المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية للمشاعر المقدسة.

وأكدت الخارجية السعودية على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها.