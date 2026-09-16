الفضالي: توثيق العلاقات بين مصر والسعودية أمر ضروري لأمن المنطقة

أشاد السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الإستقلال ، بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الفضالي في بيان له أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تعني أهمية الدور المصري و أهمية القيادة السياسية المصرية في رؤيتها و تأثيرها في الموقف الشائك الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط ومناطق آخرى في العالم.

وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي و رئيس تيار الإستقلال إلى أن توثيق العلاقات بين مصر و السعودية أمر هام جدا وضروري لأمن المنطقة العربية و الإسلامية وتوحيد الصف العربي و الإسلامي معا و إيجاد رؤية مشتركة لحل العديد من القضايا والمخاطر التي تهدد المنطقة.

وأوضح أن تقوية العلاقات بين مصر و السعودية لابد أن تكون متضمنة التعاون الاقتصادي وفتح الاستثمارات السعودية بشكل أوسع في مصر ، و هذا ما يجب أن تشهده العلاقات بين البلدين.