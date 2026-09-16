التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات الإرهابية على مكة المكرمة و المدينة المنورة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الآثمة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية، وما تنطوي عليه هذه الاعتداءات من ترويع للآمنين وانتهاك لحرمة المقدسات والمساجد واستفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

‎وأكدت الأمانة العامة - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره موقع المنظمة - أن ما ترتكبه ميليشيا الحوثي الإرهابية من أعمال تمس المقدسات والمساجد والأعيان المدنية يشكل إرهابا يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والمبادئ والقوانين الدولية، مشددة على أن انتهاك حرمة المقدسات تجاوز لا يمكن قبوله أو التسامح معه، ويستوجب ردع مرتكبيه وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بها. ‎

و أعرب البيان عن تضامن الامانة الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لردع إرهاب المعتدين، وصون حرمة المقدسات وأرواح المسلمين، وحماية أمنها وسيادتها.