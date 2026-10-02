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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز جديد.. إجراء جراحة ويبل بالروبوت الجراحي لأورام البنكرياس بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

الجراحة الروبوتية
الجراحة الروبوتية
حسام الفقي

نظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة،  ورشة عمل جراحية متخصصة، بالتزامن مع مرور 15 عامًا على بدء الجراحة الروبوتية في مصر من خلال المعهد، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد NCI Annual Conference (BGO2026)، حيث شهدت الورشة نجاح إجراء جراحة ويبل بالروبوت الجراحي لاستئصال ورم برأس البنكرياس والاثني عشر، بمشاركة نخبة من كبار جراحي الأورام والخبراء من داخل مصر وخارجها.

وتأتي الورشة في إطار حرص جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام على مواصلة تطوير منظومة علاج الأورام، وتوطين أحدث التقنيات الجراحية العالمية، والتوسع في استخدام الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتدريب العملي للأطباء والكوادر الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة لمرضى الأورام.

و شارك في الورشة وإجراء الجراحة الخبير والجراح العالمي الزائر الدكتور فايبهاف كومار فارشني (Vaibhav Kumar Varshney)، أستاذ مساعد ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي بمعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) بمدينة جودبور في راجستان بالهند.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم الورشة الجراحية بالتزامن مع مرور 15 عامًا على بدء تجربة الجراحة الروبوتية بالمعهد يعكس مسيرة ممتدة من التطوير والريادة الطبية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم مؤسساتها الطبية والعلمية وتمكينها من مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات التشخيص والعلاج والجراحة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة،  أن نجاح إجراء جراحة ويبل بالروبوت الجراحي يمثل ثمرة لما يمتلكه المعهد القومي للأورام من خبرات طبية متراكمة وكوادر متخصصة، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دعم جهود المعهد في تطوير جراحات الأورام وتوسيع مجالات التدريب والتعاون الدولي، بما يعزز قدرته على تقديم خدمة طبية متقدمة، إلى جانب دوره الممتد في التعليم الطبي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن تنظيم الورشة يأتي بالتزامن مع مرور 15 عامًا على بدء الجراحة الروبوتية بالمعهد، الذي كان من أوائل المؤسسات الطبية في مصر التي أدخلت هذه التقنية عام 2011 باستخدام نظام دافنشي الجراحي Da Vinci Si، وكان المؤسسة الطبية الأولى التي تؤسس برنامجاً متكاملاً للجراحة الروبوتية في قارة أفريقيا في نفس العام، لافتًا إلى أن هذه المسيرة شهدت على مدار السنوات الماضية تطورًا مستمرًا في الخبرات والإمكانات والتطبيقات الجراحية.

وأكد عميد المعهد القومي للأورام،  أن نجاح إجراء جراحة ويبل بالروبوت الجراحي، وهي من الجراحات الدقيقة والمعقدة لعلاج أورام رأس البنكرياس والاثني عشر، يمثل إضافة مهمة لمسيرة المعهد في مجال الجراحات الروبوتية المتقدمة، ويؤكد قدرة الفرق الطبية على التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة باستخدام أحدث التقنيات، مشيدًا بجهود جميع أعضاء الفريق الجراحي والتمريضي وفريق التخدير والفرق المعاونة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة داليا قدري، وكيل المعهد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن ورشة العمل تمثل نموذجًا متكاملًا للجمع بين الممارسة الطبية المتقدمة والتعليم والتدريب والبحث العلمي، مضيفًة أن الورشة أتاحت للأطباء والمتخصصين فرصة مهمة للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات أورام الجهاز الهضمي، من خلال المحاضرات العلمية والبث الحي والمباشر للجراحة من غرفة العمليات، إلى جانب المناقشات التفاعلية بين الفريق الجراحي والخبراء والحضور، مؤكدًة أن نجاح هذه الجراحة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جراحات البنكرياس المتقدمة بالروبوت الجراحي في مصر، ويؤكد ريادة المعهد القومي للأورام في مجال الجراحة طفيفة التوغل.

جدير بالذكر، أن الورشة اقيمت بمشاركة الدكتور طارق خيري، رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور أحمد التوني، رئيس وحدة جراحة أورام الجهاز الهضمي ورئيس الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والدكتور أشرف زغلول، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد، والدكتور حسام فريد، أستاذ مساعد جراحة الأورام ومدير مستشفيات المعهد.

ويؤكد نجاح الورشة وإجراء جراحة ويبل بالروبوت الجراحي استمرار المعهد القومي للأورام في تطوير منظومة الجراحات الروبوتية المتقدمة، والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يدعم توطين التقنيات الحديثة في علاج الأورام ويعزز قدرات الكوادر الطبية المصرية في هذا المجال.

المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة جامعة القاهرة المعهد القومي للأورام الجراحة الروبوتية

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