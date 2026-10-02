للأطباء والتمريض.. طرق التقدم للبرامج التدريبية التخصصية على الأدلة الإكلينيكية

في إطار التعاون والتنسيق بين قطاع تنمية المهن الطبية والإدارة العامة لسلامة المرضى والمجلس الصحي المصري.

تعلن الإدارة العامة لمراكز التدريب عن فتح باب التسجيل للأطباء والتمريض العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية التخصصية على الأدلة الإكلينيكية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، كلٌ وفقًا لتخصصه وطبيعة عمله .

الشروط العامة للقبول بالبرامج

1- تعطى الأولوية للأطباء وأعضاء هيئة التمريض الموجودين على رأس العمل حاليًا.

2- استيفاء النموذج الإلكتروني للتقدم الخاص بكل برنامج (ولن يتم الالتفات إلى أي نماذج غير مستوفاة)

3- يختار المتقدم برنامجًا واحدًا فقط عند التسجيل، على أن تتوافق طبيعة عمله وخبراته مع الفئة المستهدفة للبرنامج المختار؛ ويستبعد المتقدمين لأكثر من برنامج أثناء مراحل الفرز الأولية.

4- يحدد المتقدم عند التسجيل طريقة حضور البرنامج، سواء بالحضور الفعلي بأكاديمية الأميرة فاطمة أو عن بُعد Online).)

5- يمكن الاطلاع على موعد بدء كل برنامج وموضوعات التدريب والسادة المحاضرين من خلال القسم المخصص للبرنامج داخل نموذج التسجيل الإلكتروني.

6- يتم التواصل مع المرشحين المستوفين للشروط من خلال البريد الإلكتروني المستخدم في التسجيل؛ لذا يرجى التأكد من صحة البيانات ومراجعة البريد الإلكتروني بصفة دورية.

7- البرامج التدريبية المتاحة خلال شهر أكتوبر 2026:

• الأدلة الإكلينيكية لأطباء النساء والتوليد.

• الأدلة الإكلينيكية لأطباء الأطفال.

• الأدلة الإكلينيكية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة.

• الأدلة الإكلينيكية لأطباء الجراحة.

• الأدلة الإكلينيكية للتمريض العاملين بالاستقبال والطوارئ.

• الأدلة الإكلينيكية للتمريض العاملين بالرعاية المركزة.

• الأدلة الإكلينيكية للتمريض العاملين بالعمليات.

• الأدلة الإكلينيكية للتمريض العاملين بوحدات الغسيل الغسيل الكلوي.

• على الراغبين في التسجيل استيفاء النموذج الالكتروني من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/cojt6cT119AxKM6P7

أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QR) المرفق