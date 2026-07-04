وزير المالية يشارك المصريين والعرب فرحة تأهل المنتخب الوطني للدور الـ16 في المونديال

شارك أحمد كجوك وزير المالية، المصريين والعرب فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني للدور الـ16 في المونديال.

وأعرب وزير المالية عن سعادته الكبيرة، في رسائل تلقائية من القلب عبر صفحته على "لينكد إن" قائلاً: "ألف مبروك لمنتخبنا، ذلك الإنجاز التاريخي الذي يتحقق لأول مرة في مشوارنا بكأس العالم".

وأضاف كجوك: "منتخبنا رفع راسنا.. وشرَّف الكرة المصرية والعربية والإفريقية.. كل التحية لأبطالنا والجهاز الفني الوطني، مؤكدًا أننا فخورون جدًا بالروح العالية والعزيمة القوية والأداء البطولي لمنتخبنا "اللي متعنا وأسعدنا".

وتابع كجوك: "شكرًا لكل الجماهير اللي كانت السند الحقيقي.. بتشجع وتقول يارب من أول دقيقة لآخر ثانية"، لافتًا إلى أن "الكرة بتجمعنا مصريين وعرب.. نفس الفرحة بل ونفس الحماس التوتر مع كل هجمة ونفس الهتاف أيضًا مع كل فرصة".

وأضاف "الحمد لله رب العالمين.. الناس كلها فرحت أمس مع بعض في البيوت والشوارع المقاهي وفي كل مكان حول العالم.. في مشهد تاريخي يعكس أن حب مصر.. هو اللي بيجمعنا دايمًا.. مهما كانت المسافات".

وأشار إلى أنه تم إصدار ميدالية تذكارية توثق التأهل التاريخي لمنتخبنا الوطني إلى الدور الـ16 في كأس العالم، موضحًا أنه سيتم طرح هذه الميدالية في منافذ مصلحة الخزانة العامة وسك العملة من منتصف يوليو الجاري لتخليد واحدة من أجمل ذكريات الكرة المصرية.