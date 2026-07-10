أهداف مباراة فرنسا أمام المغرب في كأس العالم 2026..فيديو



حجز منتخب فرنسا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي، ليودع منتخب أسود الأطلس البطولة بعد مشوار مميز انتهى عند محطة دور الثمانية.



وقدم المنتخب الفرنسي أداءً قويًا خلال الشوط الثاني، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على استغلال الفرص، ليواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب، بعدما كان وصيفًا في النسخة الماضية من البطولة.



انتظر المنتخب الفرنسي حتى الدقيقة الستين ليفتتح التسجيل عن طريق قائده كيليان مبابي، الذي استغل تمريرة متقنة من زميله ديزيري دوي، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء بثقة كبيرة، ثم يطلق تسديدة قوية ودقيقة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس ياسين بونو، معلنًا تقدم فرنسا بالهدف الأول.

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وجاء الهدف بعد فترة من المحاولات المتبادلة بين المنتخبين، قبل أن يتمكن مبابي من كسر صمود الدفاع المغربي ومنح منتخب بلاده الأفضلية في اللقاء.



ولم ينتظر المنتخب الفرنسي طويلًا لتعزيز تقدمه، إذ نجح عثمان ديمبيلي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة السادسة والستين، بعدما تلقى تمريرة مميزة من مبابي، لينطلق بالكرة ويتقدم نحو حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية أخطأ الحارس ياسين بونو في التعامل معها، لتسكن الشباك وتضاعف النتيجة لصالح الديوك.

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بهذا الفوز، واصل المنتخب الفرنسي رحلته في كأس العالم، ليبلغ الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق، منتظرًا الفائز من المواجهة التي تجمع منتخبي إسبانيا وبلجيكا، في انتظار التعرف على منافسه المقبل في صراع الوصول إلى المباراة النهائية، بينما يودع المنتخب المغربي البطولة بعد أداء مشرف نال إشادة المتابعين