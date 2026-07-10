لاعبو منتخب مصر يستقلون الأتوبيس المكشوف تمهيدًا لبدء الاحتفال بالفراعنة

استقل لاعبو منتخب مصر الأتوبيس المكشوف استعدادًا لانطلاق الاحتفالات الجماهيرية، عقب عودة بعثة الفراعنة من الأرجنتين، وسط أجواء من الفرحة والحماس بعد الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم.

وتجمع آلاف المشجعين على جانبي الطريق لاستقبال اللاعبين والجهاز الفني، حيث حرص نجوم المنتخب على تحية الجماهير والتلويح لهم من أعلى الأتوبيس المكشوف، في مشهد يعكس حالة الفخر والدعم الكبير الذي يحظى به الفراعنة.

ومن المقرر أن يجوب الأتوبيس عددًا من الشوارع الرئيسية وسط احتفالات جماهيرية واسعة، احتفاءً بالمستوى المميز الذي ظهر به المنتخب خلال البطولة، وتقديرًا للروح القتالية التي قدمها اللاعبون، والتي نالت إشادة الجماهير والمتابعين.