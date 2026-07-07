قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء العشر الأواخر من محرم.. بـ5 كلمات ينصرك الله نصرا يعجز أهل الحيل
مقتل 100 شخص في حوادث إطلاق النار في عيد الاستقلال الأمريكي
سليمان وهدان: المجالس المحلية تشرف على جودة الخدمات المقدمة للمواطن
أسعار ومواصفات سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي
فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية
وصفته بالقبيح والمتوحش.. حكومة باراجواي ترفض عنصرية برلمانية ضد مبابي
لماذا تكره الصلاة بعد الفجر؟.. 5 صلوات جائزة في هذا الوقت بشرط واحد
رغم تدخل ترامب.. بلجيكا تقصي أمريكا وبالجون خارج المونديال برباعية مثيرة
فضل صلاة الفجر للنساء.. ثوابها في الدنيا يجعلك لا تفوتها بعد اليوم
دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن للتوابل والمحاصيل الزراعية في المنيا
المركبات الكهربائية تستحوذ على ثلث سوق السيارات في بريطانيا خلال يونيو
مونديال 2026.. بلجيكا تتقدم على أمريكا 2-1 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وقف الأسمدة فورًا عن هؤلاء.. قرارات نارية من رئيس الإصلاح الزراعي

الأسمدة
الأسمدة
شيماء مجدي

 أجرى المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، زيارة تفقدية موسعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـالمتابعة الميدانية المستمرة لملفات الإصلاح الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.


وشملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الإنتاجية، والجمعيات الزراعية، ومخازن الأسمدة بالمحافظة؛ للوقوف على عمليات الصرف للمزارعين، والتأكد من توافر الأرصدة والالتزام بالتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم. 

كما عقد رئيس الهيئة لقاءً موسعاً لبحث الملفات الحيوية التي تهم المنتفعين والمستأجرين، بحضور قيادات الهيئة والمديرية.


وشدد الخطيب، خلال لقائه بـقيادات مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة بالمنوفية والمناطق وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشتركة والمحلية بالمحافظة، على الحسم التام في ملف حماية الأراضي وعدم التهاون مع أي تعديات، موجهاً بـاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين وإلزامهم بإعادة الأرض للحالة الزراعية، مع الوقف الفوري لصرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الرقعة الزراعية.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة تحرير عقود الإيجار الخاصة بالأراضي الزراعية والأحكار، والتيسير على المنتفعين، كما أكد على الدور المحوري لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية في تبني مشروعات تنموية جديدة، تساهم في تعظيم موارد الجمعيات وتوفير فرص عمل، فضلا عن المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال اللقاء، تم الاستماع الى عدد من المزارعين والمنتفعين، والوقوف على بعض المشكلات التي تواجههم،  حيث تم وضع حلول فورية وآليات تنفيذية لحلها على أرض الواقع.

الأسمدة دعم الأسمدة الإصلاح الزراعي الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منحة شهرية

بشرى لملايين العاملين.. منحة شهرية جديدة وصرف زيادات الأجور رسميًا مع أول مرتب بالسنة المالية

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

ترامب

ترامب: إذا فازت بلجيكا على أمريكا سنقول إنها نتيجة مزورة مثل انتخابات 2020

ترشيحاتنا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

بالصور

مهما حاولت دايما بتتأخر .. احترس العمى الزمني كلمة السر وراء اضطراب المواعيد

التأخر على المواعيد
التأخر على المواعيد
التأخر على المواعيد

المركبات الكهربائية تستحوذ على ثلث سوق السيارات في بريطانيا خلال يونيو

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة

لعشاق الفخامة.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏
جيب ليبيرتى ‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد