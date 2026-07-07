وقف الأسمدة فورًا عن هؤلاء.. قرارات نارية من رئيس الإصلاح الزراعي

أجرى المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، زيارة تفقدية موسعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـالمتابعة الميدانية المستمرة لملفات الإصلاح الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.



وشملت الجولة تفقد عدد من المشروعات الإنتاجية، والجمعيات الزراعية، ومخازن الأسمدة بالمحافظة؛ للوقوف على عمليات الصرف للمزارعين، والتأكد من توافر الأرصدة والالتزام بالتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

كما عقد رئيس الهيئة لقاءً موسعاً لبحث الملفات الحيوية التي تهم المنتفعين والمستأجرين، بحضور قيادات الهيئة والمديرية.



وشدد الخطيب، خلال لقائه بـقيادات مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة بالمنوفية والمناطق وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشتركة والمحلية بالمحافظة، على الحسم التام في ملف حماية الأراضي وعدم التهاون مع أي تعديات، موجهاً بـاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين وإلزامهم بإعادة الأرض للحالة الزراعية، مع الوقف الفوري لصرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الرقعة الزراعية.

ووجه رئيس الهيئة بسرعة تحرير عقود الإيجار الخاصة بالأراضي الزراعية والأحكار، والتيسير على المنتفعين، كما أكد على الدور المحوري لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية في تبني مشروعات تنموية جديدة، تساهم في تعظيم موارد الجمعيات وتوفير فرص عمل، فضلا عن المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال اللقاء، تم الاستماع الى عدد من المزارعين والمنتفعين، والوقوف على بعض المشكلات التي تواجههم، حيث تم وضع حلول فورية وآليات تنفيذية لحلها على أرض الواقع.