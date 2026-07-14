حلم لامين يامال.. من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم ضد ميسي

عرضت منصة دازن صورة لامين يامال وهو صغير رفقة ليونيل ميسي في أحد معسكرات فريق برشلونة التي جمعت الثنائي سويا في لقطة طريفة.

وتعود أصل الصورة الشهير لـ عام 2007 داخل غرفة ملابس ملعب الكامب نو حينما كان ميسي مازال شابا واعدا وأحد أبرز المواهب في العالم واللقطة كانت جزء من عمل خيري تنظمه صحيفة سبورت الكتالونية بالتعاون مع منظمة يونيسف تهدف لجمع تبرعات من خلال تصميم تقويم سنوي يحمل صور لاعبي الفريق الأول لبرشلونة مع أطفال وعائلات من المجتمع المحلي

وعرض المذيع على لامين يامال صورته الشهيرة وهو رضيع مع ميسي قائلا: هذه الصورة قد تكون نهائي كأس عالم مستقبلاً، إنه أمر مذهل لو فكرت به، أليس كذلك؟.

ورد لامين يامال ضاحكًا: "نعم، لقد كبرتُ قليلاً وأعتقد أن ليو كذلك، أتمنى أن يحدث ذلك حقًا، آمل أن أتمكن من مواجهته في نهائي كأس العالم، خاصة وأننا لم نتمكن من لعب مباراة الفيناليسيما.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا

يحتضن ملعب دالاس، مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائيًا مبكرًا بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي جلين نيبرج مهام الحكم الرابع.