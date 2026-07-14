لامين يامال: لا نخشى مواجهة أي منتخب ..وأمنيتي هزيمة فرنسا

أكد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا عدم وجود خوف من مواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم مشيرا إلى أنها مباراة كرة قدم.

وقال لامين يامال في تصريحات صحفية : سألوني إن كنت أخشى فرنسا، فأجبت "لا" نحن لا نخشى أي منتخب وكما قال كوندي إنها مجرد مباراة كرة قدم، لا أشعر بأي ضغط، لن ألعب أبدًا أفضل مما أستطيع ولا أسوأ مما أستطيع.

وواصل : كل ما أفعله هو أن أبذل كل ما لدي من أجل الفريق بأفضل ما أملك أهم مباراة في مسيرتى أمام فرنسا أتمنى أن نهزمهم.

وبسؤاله عن تصريحات مدرب منتخب إسبانيا بأن أفضل من نسخة منه في كأس العالم لم تأتي بعد رد قائلا : لا أهتم بتسجيل الأهداف لكن سيكون من المميز أن تسجل في مباريات كهذه سأقبل التحدي.

واختتم لامين يامال تصريحاته قائلا : متبقي مباراتان في البطولة، النسبة هي 50/50 بأن تظهر هذه المباراة الكبرى في إحداهما، ولكن هناك احتمالية كبيرة جدًا أن تكون هذه المباراة الكبرى أمام فرنسا.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا

يحتضن ملعب دالاس، مساء اليوم، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُعد نهائيًا مبكرًا بين اثنين من أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في البطولة.

تنطلق مباراة فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب دالاس، لتحديد أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم 2026.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، ويعاونه كل من دافيد موران من السلفادور كمساعد أول، وأنطونيو بوبيرو من نيكاراجوا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى السويدي جلين نيبرج مهام الحكم الرابع.