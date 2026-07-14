شوبير: الأهلي يتكتم على صفقاته الجديدة.. وأتساءل عن سر تراجع الصفقات المحلية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يفرض حالة من السرية على ملف التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن النادي أعلن حتى الآن التعاقد مع الثنائي أقطاي عبد الله وعلي محمود فقط.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن هناك حالة من التكتم الشديد داخل الأهلي بشأن الصفقات الجديدة، في ظل استمرار العمل على تدعيم الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وتحدث شوبير عن الصفقات المحلية، مؤكدًا أنها تمثل ملفًا مهمًا داخل القلعة الحمراء، لكنه أبدى استغرابه من عدم توفيق أغلب اللاعبين المحليين بعد انضمامهم إلى الأهلي.

وأوضح أن مروان عطية يعد من النماذج الناجحة، بينما لا يصنف إمام عاشور ضمن الصفقات المحلية، لأنه انضم إلى الأهلي قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي.

وأشار شوبير إلى وجود العديد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، مثل أحمد عيد، وعمرو الجزار، وياسين مرعي، وهادي رياض، بالإضافة إلى مصطفى العش الذي قدم مستويات لافتة مع المصري، إلا أن انتقالهم إلى الأهلي لا يمنحهم دائمًا الفرصة الكافية لإثبات قدراتهم.

واختتم تصريحاته متسائلًا: "هل اللاعب لا يتحمل الضغط الجماهيري في الأهلي؟ أم أن المنافسة داخل الفريق والتدريبات تكون أقوى بكثير مما اعتاد عليه في ناديه السابق؟"، مؤكدًا أن الإجابة الحقيقية عن هذه التساؤلات ستكون في النهاية من اللاعبين أنفسهم.