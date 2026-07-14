أحمد الشيخ لنجوم الكرة والمشاهير: حافظوا على حب الناس.. واختاروا كلماتكم بحكمة

وجه أحمد الشيخ، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى المشاهير ونجوم الكرة، دعاهم خلالها إلى الحديث عن رحلة الكفاح التي سبقت النجاح، بدلًا من التركيز على الصعوبات التي يواجهونها بعد الشهرة، مؤكدًا أن ذلك يجعلهم أكثر قربًا من الناس.

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "نصيحة لأي حد مشهور أو ناجح بيطلع في لقاء تلفزيوني: لو عايز الناس تحبك وتحس بيك، احكي عن رحلتك قبل النجاح، مش عن صعوبات الحياة بعده."

وأضاف: "احكي عن الأيام اللي كنت بتصحى فيها بدري علشان تلحق التمرين، وعن المواصلات والتعب وتضحيات أهلك، وعن كل مرة كانوا بيحطوا حلمك قبل احتياجاتهم. دي الحكايات اللي بتلهم الناس لأنها شبه حياتهم."

وتابع: "أما بعد ما ربنا يكرمك بالشهرة والفلوس والنجاح، فاختار كلامك بحكمة لأن اللي بيسمعك ممكن يكون شغال شغلانتين علشان يوفر أساسيات بيته، أو مغترب بعيد عن أولاده بقاله سنين، أو بيواجه ضغوطًا أكبر بكتير."

وأكد نجم الأهلي السابق أن هذا لا يعني أن مشكلات المشاهير ليست حقيقية، لكنه شدد على ضرورة طرحها في سياقها المناسب، قائلًا: "مش معنى كده إن مشاكلك مش حقيقية، لكنها محتاجة تتحكى في سياقها المناسب. التعاطف بيتولد لما الناس تشوف إنك مقدر النعمة اللي أنت فيها قبل ما تتكلم عن ثمنها."

واختتم أحمد الشيخ رسالته بالتأكيد على أن النجاح نعمة كبيرة، وأن أفضل وسيلة للحفاظ على محبة الناس هي التواضع وتذكر البدايات، مضيفًا: "الناس بتحترم الإنسان اللي مهما وصل، لسه فاكر أيامه الصعبة، وبيحمد ربنا على اللي هو فيه، أكتر بكتير من الإنسان اللي يشتكي من حياة يتمناها ملايين غيره"، قبل أن يختتم منشوره بقوله: “وجهة نظري.. وآسف على الإطالة”.