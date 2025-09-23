قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد جمال: أحمد الشيخ وهشام محمد صفقات لا تصلح للإسماعيلي

يارا أمين

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم يعاني من إيقاف القيد هذا الموسم ، مما أدى إلى عدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية ، بالإضافة إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين الذين انتهت عقودهم.

وقال محمد جمال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:


الاسماعيلي يدفع ثمن إيقاف القيد هذا الموسم بتواجده في المركز الحادي والعشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط فقط ، والوضع سيزداد سوءاً خلال المباريات المقبلة للفريق ، فالقوام الحالي يتكون من مجموعة لاعبين ليس لديهم خبرة في اللعب بالدوري الممتاز.

وتابع: نصر أبو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي يتحمل مسؤولية التعاقد مع صفقات لا تصلح للفريق خلال الموسم الماضي مثل هشام محمد وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي السابقين ، فالأخير لديه سلسلة طويلة من الإصابات في مختلف الأندية التي لعب لها ، والتعاقد معه كان قراراً خاطئاً ، والأمر ذاته بالنسبة لهشام محمد الذي انتقل إلى وادي دجلة هذا الموسم ، وكذلك البوركيني إيريك تراوري الذي ما زال يتواجد مع الدراويش حالياً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

