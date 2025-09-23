محمد جمال: أحمد الشيخ وهشام محمد صفقات لا تصلح للإسماعيلي

أكد محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم يعاني من إيقاف القيد هذا الموسم ، مما أدى إلى عدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية ، بالإضافة إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين الذين انتهت عقودهم.

وقال محمد جمال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



الاسماعيلي يدفع ثمن إيقاف القيد هذا الموسم بتواجده في المركز الحادي والعشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط فقط ، والوضع سيزداد سوءاً خلال المباريات المقبلة للفريق ، فالقوام الحالي يتكون من مجموعة لاعبين ليس لديهم خبرة في اللعب بالدوري الممتاز.

وتابع: نصر أبو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي يتحمل مسؤولية التعاقد مع صفقات لا تصلح للفريق خلال الموسم الماضي مثل هشام محمد وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي السابقين ، فالأخير لديه سلسلة طويلة من الإصابات في مختلف الأندية التي لعب لها ، والتعاقد معه كان قراراً خاطئاً ، والأمر ذاته بالنسبة لهشام محمد الذي انتقل إلى وادي دجلة هذا الموسم ، وكذلك البوركيني إيريك تراوري الذي ما زال يتواجد مع الدراويش حالياً.