الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير يوضح الهدف من إنشاء تطبيق «كيميت» للأطفال

قال مجدي محمد، صاحب أبلكيشن "كيميت" للأطفال، والفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير: "فكرة التطبيق جاءتني أولًا من الاسم، فقد لاحظت أنه في افتتاح المتحف المصري الكبير كانوا يرددون كلمة "كيميت" كثيرًا، وعندما بحثت عنها عرفت أن معناها الأرض السوداء، أو الاسم القديم لمصر، ففكرت أن أطلق على الموقع هذا الاسم".

وأضاف مجدي محمد، خلال لقاء تليفزيونى عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” على الفضائية المصرية الأولى: “عندما تحدثت مع أصدقائي في المدرسة، لاحظت أن كل ما يعرفونه عن الحرف اليدوية أو تراث مصر عمومًا هو الأهرامات وأبو الهول والمتاحف، لكنهم لا يعرفون مثلًا أن كل محافظة تشتهر بحرفة معينة، ففكرت أن أعرّفهم بذلك بطريقة تكنولوجية بسيطة من خلال موقع كيميت”.

وأوضح صاحب أبلكيشن "كيميت" للأطفال أن الموقع يتناول الحرف اليدوية المصرية القديمة، قائلًا: "هو يتحدث عن الحرف اليدوية المصرية القديمة، فكل محافظة تشتهر بحرفة، ويشرح لك كيف تُصنع كل حرفة، وفي أي محافظة تشتهر، ويقدم نبذة عنها من التاريخ القديم، من تاريخنا القديمـ.

ونوه مجدي محمد إلى أن الدافع وراء الفكرة أن يعرّف الأطفال بتراث بلدهم الحقيقي، وأن هذا أمر مهم، لأن الأطفال لا بد أن يعرفوا تراث بلدهم، لأن ذلك سيفيدهم في المستقبل.

وأشار إلى أن "التكنولوجيا أصبحت الآن كل شيء في حياتنا، لذلك فكرت أن أقدم شيئًا يعرّفهم بتراث بلدهم الحقيقي، ويكون متوافقًا مع التكنولوجيا، حتى يستطيعوا استخدامه بكل سهولة".