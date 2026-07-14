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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح لحماية السيارة من حرارة الصيف.. تعرف عليها

المهندس عمر عصام، صانع محتوى للسيارات
المهندس عمر عصام، صانع محتوى للسيارات
شيماء جمال
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قال المهندس عمر عصام، صانع محتوى للسيارات إن “درجة الحرارة عندنا عالية جدًا جدًا، فبنعمل إيه؟ ما ينفعش نتحرك بشاشة أو عربية فيها شاشة، وللأسف فيه عربيات كتير بقى التحكم في كل حاجة، حتى التكييف، من غير زراير، مضيفا أنا دايمًا بقول الزراير حاجة مهمة”.

وأضاف عمر عصام عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية المصرية الأولى: "لازم نعمل عزل حراري في الأول، وفي شركات شاطرة في العزل الحراري، بيعمل لك عازل على الإزاز، بس طبعًا لازم تعمل أنواع كويسة، وممكن كمان نزود حتة الشماسة، لانها هتوفر عليك قصة كبيرة جدًا، هتركب للعربية الشماسة هتبقى درجة حرارتها أقل بكتير من العادي".

وتابع عصام: "مهما كانت كواليتي الشماسة، بس الشمس بتاعتنا ما بترحمش، وكمان درجة الحرارة جوه العربية ممكن تعمل احتباس حراري عالي جدًا، فلازم أستخدم شماسة، والحاجات دي حاجة أساسية".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يقترحون ترك السيارة مفتوحة قليلًا للتهوية عند ركنها، لكنه رفض ذلك قائلًا: "لا لا، هواء وتراب كمان، يعني لا، مش ده الصح، شماسة كفاية، شماسة الإزاز اللي قدام".

وأضاف: "وبلاش أركنها تحت الشجر، لأن الشجر والعصافير والحاجات دي كلها ممكن تبهدل دهانات العربية، فإحنا دايمًا بنتجنب أي ركنة تحت الشجر. فيه ناس بتدور على تحت الشجر، لا، ده لو مش عاملة بروتكشن للعربية أو حاجة زي كده، هيبوظلك الدهان مع الوقت".

وأوضح أن الحرارة تؤثر أيضًا على مكونات السيارة الخارجية، قائلًا: "مع الوقت بينشف الكاوتش بشكل أسرع، فكل ما أتجنب إني أركن في الشمس يبقى أفضل، بس طالما خلاص بركن في الشمس، مفيش مشكلة".

واختتم حديثه قائلًا: "يبقى عندي شوية نقط كده، ما أسيبش الحاجات جوه العربية، زي مثلًا برفيوم، أي حاجة قابلة للاشتعال، باور بانك، الموبايلات، الحاجات دي خطر جدًا. يبقى الاستخدام بتاعي في الأساسيات اليومية إن أنا أحط شماسة، وآخد بالي من العربية، ولو أعرف أغطيها أغطيها، بس طبعًا الغطا في مصر مش حاجة عملية قوي".

عمر عصام شاشة عربية شماسة برفيوم

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