شوبير: توروب مدربًا لجنك البلجيكي.. و3 لاعبين ينتقلون لأهلي طرابلس الليبي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن عدة تطورات في سوق الانتقالات، أبرزها تولي البلجيكي توروب المهمة الفنية لنادي جنك البلجيكي بشكل نهائي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :

:"توروب مدرب الأهلي السابق مديرًا فنيًا لنادي جنك البلجيكي وبشكل نهائي".

واضاف :"فيستون ماييلي وفخر الدين لاكاي وجان كلود انضموا إلى نادي أهلي طرابلس الليبي".



وكان قد دخل نادي جينك البلجيكي، مرحلة البحث عن مدير فني جديد، بعد اقتراب مدربه نيكي هاين من الرحيل لتولي القيادة الفنية لنادي بيرنلي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أورده موقع HBVL البلجيكي، فإن هاين أبلغ إدارة جينك في وقت سابق من الأسبوع بتلقيه عرضًا رسميًا من بيرنلي، قبل أن تنتهي المفاوضات بين جميع الأطراف باتفاق نهائي على انتقاله.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المرشحين لخلافة هاين تضم المدرب الدنماركي ييس توروب، الذي سبق له قيادة جينك في عام 2020، قبل أن يرحل سريعًا بعد خمس مباريات فقط في الدوري البلجيكي، ليستكمل مسيرته التدريبية مع كوبنهاجن الدنماركي ثم أوجسبورج الألماني.