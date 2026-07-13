وكيل توروب يوفر عرضا أوروبيا لمصطفى شوبير

كشف الإعلامي هاني حتحوت تلقى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا مغريًا من أحد أندية أوروبا.



وقال هاني حتحوت في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة مودرن MTI الفضائية: ما علمناه أن فراس علي وكيل ييس توروب، مدرب الأهلي السابق، نجح في توفير عرض جيد لمصطفى شوبير ومن المنتظر وصوله بشكل رسمي إلى الأهلي خلال أيام قليلة وربما خلال ساعات.



وتابع: رفض المصدر الكشف عن اسم النادي أو الدوري، ولكن أكد أن العرض قوي من الناحية المادية سواء للاعب أو النادي الأهلي وهو نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا.



وأشار حتحوت إلى أن نادي ريال سوسيداد الإسباني استفسر عن موقف مصطفى شوبير لكنه لم يقدم عروضًا رسمية لضمه حتى الآن.