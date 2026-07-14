مستشفى الغردقة العام تنقذ حياة الطفل "راكان" بعد 18 يومًا من الرعاية الطبية المكثفة |القصة الكاملة

نجح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في إنقاذ حياة الطفل "راكان"، بعد رحلة علاج دقيقة استمرت 18 يومًا، انتهت بتعافيه الكامل وخروجه من المستشفى بحالة صحية مستقرة، في إنجاز جديد يعكس كفاءة الأطقم الطبية ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفى.

وجاء هذا النجاح تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبمتابعة الدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام، وإشراف الدكتور بشير رمضان، رئيس قسم الأطفال.

تدخل عاجل لإنقاذ الحالة

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الطفل "راكان" وهو في حالة صحية حرجة، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بالتهاب رئوي حاد مصحوب باسترواح هوائي بالصدر، وهو تجمع للهواء داخل الغشاء البلوري المحيط بالرئة، ما تسبب في صعوبة شديدة بالتنفس وهدد حياته.

وعلى الفور، تم حجز الطفل بقسم الأطفال، وتشكيل فريق طبي متعدد التخصصات لوضع خطة علاجية عاجلة، تضمنت المتابعة الدقيقة والتدخلات الطبية اللازمة حتى استقرت حالته الصحية بشكل كامل.

تعاون بين عدة تخصصات

وشارك في علاج الطفل فريق طبي ضم أطباء من قسم الأطفال، وقسم الجراحة العامة، وقسم جراحة القلب والصدر، حيث عملت الفرق الطبية بشكل متكامل على مدار الساعة، مع متابعة مستمرة للحالة طوال فترة العلاج التي امتدت 18 يومًا، حتى تماثل الطفل للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة.

تطوير مستمر للخدمات الطبية

وأكدت إدارة مستشفى الغردقة العام أن هذا النجاح يأتي ثمرة الدعم المستمر الذي يشهده القطاع الصحي بمحافظة البحر الأحمر، والاهتمام المتواصل بتطوير أقسام المستشفى ورفع كفاءة الخدمات الطبية، خاصة خدمات الأطفال وحديثي الولادة.

ويضم قسم الأطفال بالمستشفى حضانة متطورة تحتوي على 20 حضّانًا مجهزًا بأحدث الأجهزة الطبية لاستقبال الأطفال حديثي الولادة والحالات الحرجة، إلى جانب تشغيل عيادات الأطفال والطوارئ على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في مختلف الأوقات.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والحرص على توفير خدمات علاجية متقدمة للمواطنين داخل المحافظة، بما يقلل الحاجة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات خارجية، ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة.