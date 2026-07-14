قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية في البطولة العربية بالمغرب

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة قائمة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة الشاطئية التى ستشارك في البطولة العربية الـ 31 للرجال والـ 21 للسيدات بالمغرب.

وتستضيف المملكة المغربية البطولة العربية في الفترة من 13 – 19 يوليو الجاري .

وتضم قائمة منتخب الرجال :

جورج موريس

معاذ مصطفى

يوسف زكي

أبو السعود السيد

وتضم قائمة منتخب السيدات :

​مروى مجدي

مريم ناصر

روان خالد

دعاء غباشي

و يرأس البعثة ​الدكتور حمدي نور الدين بينما يتولى عاطف عادل القيادة الفنية و الدكتور أحمد سامي مدرب عام و محمد عرفة مدرب و دكتور احمد عادل أخصائي علاج طبيعي و أحمد عبدالمنعم محلل تقني و هشام عبدالفتاح إداري.