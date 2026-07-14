فيفا يدرس كأس عالم بـ64 منتخبًا.. كيف سيبدو توزيع المقاعد الجديد؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقترحًا جديدًا يقضي برفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبًا بداية من النسخ المقبلة، بعد نجاح النسخة الأولى التي أُقيمت بمشاركة 48 منتخبًا في مونديال 2026.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، أن الفكرة ستكون محل تقييم بعد انتهاء البطولة الحالية، مشيرًا إلى أن كأس العالم يجب أن يمثل جميع قارات العالم، ويمنح أكبر عدد ممكن من المنتخبات فرصة الحلم بالمشاركة في الحدث الأكبر لكرة القدم.

وأوضح إنفانتينو أن نجاح النظام الجديد ظهر من خلال تأهل عدد غير مسبوق من المنتخبات إلى الأدوار الإقصائية، وعلى رأسها المنتخبات الأفريقية، معتبرًا أن توسيع قاعدة المشاركة يحقق عدالة أكبر بين الاتحادات القارية.

ووفقًا للمقترح المتداول، سيشهد توزيع المقاعد بين القارات زيادة ملحوظة، حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على 20.5 مقعد، مقابل 13.5 مقعد لأفريقيا، و12.5 مقعد لآسيا، بينما ينال كل من اتحاد أمريكا الجنوبية واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 7.5 مقعد، وتحصل أوقيانوسيا على 2.5 مقعد، إضافة إلى 3 مقاعد تُحسم عبر الملحق العالمي.

كما يتضمن المقترح تغيير نظام البطولة بالكامل، إذ تُقسم المنتخبات الـ64 إلى 16 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، لتصل البطولة إلى 128 مباراة قبل التتويج بالبطل.

ويرافق المشروع شعار يظهر فلسفة التوسع الجديدة: "مزيد من الدول.. مزيد من الأحلام.. مسرح عالمي واحد"، في خطوة قد تجعل كأس العالم أكثر شمولًا وتمثيلًا للقارات، إذا حصل المقترح على موافقة "فيفا" خلال السنوات المقبلة.