قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوقعان معاهدة لتخفيف قيود عبور مواطني جبل طارق
هالاند جديد.. صحف اسبانيا تعلق على الظهور الأول لحمزة عبدالكريم فى تدريبات برشلونة
مصر تدين استهداف المملكة العربية السعودية وتعرب عن تضامنها الكامل
اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟
الجامعة العربية: دعم الحكومة الفلسطينية ضرورة ملحة وإنهاء الاحتلال أساس أي حل
الخارجية العمانية: السلطنة تواصل تعاونها المحايد لاستعادة حرية الملاحة بهرمز
إعلامي: تريزيجيه يرحل رسميًا إلى الرياض السعودي.. ورغبة الأهلي حسمت الصفقة
وليد توفيق في حوار خاص لـ«صدى البلد»: «شكثر مشتاق» ذكرتني بشقيقي الراحل.. وأفكر في العودة إلى السينما
أبويا عايز يبيعني بـ600 ألف.. قصة ندى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ماذا يحدث؟
مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يدرس كأس عالم بـ64 منتخبًا.. كيف سيبدو توزيع المقاعد الجديد؟

كأس العالم
كأس العالم
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مقترحًا جديدًا يقضي برفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبًا بداية من النسخ المقبلة، بعد نجاح النسخة الأولى التي أُقيمت بمشاركة 48 منتخبًا في مونديال 2026.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، أن الفكرة ستكون محل تقييم بعد انتهاء البطولة الحالية، مشيرًا إلى أن كأس العالم يجب أن يمثل جميع قارات العالم، ويمنح أكبر عدد ممكن من المنتخبات فرصة الحلم بالمشاركة في الحدث الأكبر لكرة القدم.

وأوضح إنفانتينو أن نجاح النظام الجديد ظهر من خلال تأهل عدد غير مسبوق من المنتخبات إلى الأدوار الإقصائية، وعلى رأسها المنتخبات الأفريقية، معتبرًا أن توسيع قاعدة المشاركة يحقق عدالة أكبر بين الاتحادات القارية.

ووفقًا للمقترح المتداول، سيشهد توزيع المقاعد بين القارات زيادة ملحوظة، حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على 20.5 مقعد، مقابل 13.5 مقعد لأفريقيا، و12.5 مقعد لآسيا، بينما ينال كل من اتحاد أمريكا الجنوبية واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 7.5 مقعد، وتحصل أوقيانوسيا على 2.5 مقعد، إضافة إلى 3 مقاعد تُحسم عبر الملحق العالمي.

كما يتضمن المقترح تغيير نظام البطولة بالكامل، إذ تُقسم المنتخبات الـ64 إلى 16 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، لتصل البطولة إلى 128 مباراة قبل التتويج بالبطل.

ويرافق المشروع شعار يظهر فلسفة التوسع الجديدة: "مزيد من الدول.. مزيد من الأحلام.. مسرح عالمي واحد"، في خطوة قد تجعل كأس العالم أكثر شمولًا وتمثيلًا للقارات، إذا حصل المقترح على موافقة "فيفا" خلال السنوات المقبلة.

فيفا كاس العالم كأس العالم كأس العالم 64 منتخب إنفانتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

الدواجن

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

ترشيحاتنا

كريم السبكي

كريم السبكي: يجب التريث في تطبيق قوانين "حق الأداء العلني"

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب: طارق فى ورد على فل ياسمين رحلة اكتشاف عن الذات.. خاص

فيلم Moana

10 أسباب جعلت دواين جونسون يشارك في النسخة الحية من Moana

بالصور

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

طريقة عمل مكرونة بالسجق

طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق
طريقة عمل مكرونة بالسجق

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد