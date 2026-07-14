منتخب ناشئات السلة يواجه إيطاليا اليوم في كأس العالم تحت 17 عاما

يواجه منتخب مصر لكرة السلة للناشئات، اليوم الثلاثاء، نظيره إيطاليا في ثالث مواجهاته بكأس العالم تحت 17 عامًا، التي يقام في دولة التشيك خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على صالة ستارز أرينا فودوفا.

ويتواجد منتخب ناشئات السلة على رأس المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من إيطاليا، وكندا، ونيوزيلندا، على أن تتأهل المنتخبات الأربعة إلى الدور ثمن النهائي.

وتضم القائمة كلا من: مريم حازم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي محمد، فاطمة محمد حسن، ليله حسام، حلا معتز، سدرا هيثم، زينة أيمن حليم، دانا شريف جنيدي، حبيبة كريم سرور، حبيبة جمال.

ويضم الجهاز الفني كلا من، محمد محروس مديرًا فنيًا، نيهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، أحمد جويلي أخصائي، فريد سمير مدرب أحمال، الدكتورة فاطمة جمال طبيبة، منى محمد إداري الفريق.

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئات محمد إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا، بعدما توج بطلًا لأفريقيا تحت 16 عامًا العام الماضي على حساب كوت ديفوار.