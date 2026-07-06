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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. محمد سليم "سولي" مديرًا فنيًا لسلة الزمالك

محمد سليم "سولي" مديرًا فنيًا لسلة الزمالك
محمد سليم "سولي" مديرًا فنيًا لسلة الزمالك
عبدالله هشام

أعلن نادي الزمالك تعيين محمد سليم "سولي" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة السلة، ليتولى قيادة الفريق خلال موسم 2026/2027، خلفًا للمدير الفني السابق وائل بدر، وذلك في إطار خطة النادي لمواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ويُعد "سولي" من أبرز المدربين الصاعدين في كرة السلة المصرية، بعدما حقق سلسلة من النجاحات خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

وبدأ مسيرته مع فريق المصرية للاتصالات مدربًا مساعدًا، حيث ساهم في تحقيق المركز الرابع ببطولة الدوري، بالإضافة إلى الوصول إلى المركز الثالث في بطولة كأس مصر مرتين.

مسيرة محمد سليم "سولي" مدرب الزمالك

وعلى مستوى القيادة الفنية، قاد المصرية للاتصالات للتتويج ببطولة منطقة القاهرة مرتين، كما أنهى الدوري في المركز الثالث، ووصل إلى نهائي كأس مصر في الموسم الماضي، ليحصد المركز الثاني بعد مواجهة الزمالك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي، في واحدة من أبرز محطات الفريق.

كما يمتلك محمد سليم خبرات دولية مميزة، بعدما عمل مدربًا مساعدًا بمنتخب مصر، وشارك مع المنتخب في بطولتي أفريقيا (أفروباسكت) وكأس العالم، كما تُوج بالبطولة العربية مع المنتخب في منصب المدرب العام، إلى جانب العديد من المشاركات والنجاحات على المستوى الدولي.

ويتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس عادل حامد، رئيس نادي المصرية للاتصالات، على تعاونه من أجل نجاح المفاوضات مع "سولي"، وعدم وقوفه أمام طموح مدربه.

ويأمل نادي الزمالك أن يواصل الفريق مسيرة المنافسة على الألقاب تحت القيادة الفنية الجديدة، مستفيدًا من خبرات "سولي" وقدرته على تطوير اللاعبين وبناء فريق قادر على تحقيق تطلعات جماهير القلعة البيضاء.

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