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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي فرونكس تعود للسوق المصري بسعر 1.150 مليون جنيه

سوزوكي فرونكس موديل 2026
سوزوكي فرونكس موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوزوكي فرونكس موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سوزوكي فرونكس موديل 2026، وتنتمي فرونكس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك سوزوكي فرونكس موديل 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 101 حصان، وعزم دوران 137 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وبها اتصال لاسلكي بـ Apple CarPlay و Android Auto، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD)، ونظام ملاحة، وشاحن لاسلكي، وبها كاميرا رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، وبها حساسات ركن خلفية، ووسائد هوائية متعددة.

سعر سوزوكي فرونكس موديل 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

يترواح سعر سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 في سوق السيارات المصري من مليون 150 إلي مليون و 260 ألف جنيه .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات

بدأت رحلة شركة سوزوكي في اليابان عام 1909 كمصنع لأنوال النسيج، وتحولت الشركة إلى صناعة السيارات بإطلاق سيارة "سوزولايت" عام 1955، ومنذ ذلك الحين، ورسخت سوزوكي مكانتها عالمياً كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في إنتاج السيارات الصغيرة والاقتصادية والسيارات الرياضية العملية.

وفي عام 1981 دخلت الشركة في شراكة استراتيجية مع الحكومة الهندية لتأسيس شركة ماروتي سوزوكي، لتصبح سوزوكي اليوم العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في السوق الهندي.

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