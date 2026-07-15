شاهد| جيتا M6 السيدان الكهربائية الجديدة

كشفت شركة فولكس واجن بالتعاون مع شركة فاو الصينية عن سيارتهم الجديد جيتا M6، وتنتمي M6 لفئة السيارات السيدان الكهربائية، وظهرت ضمن وثائق اعتماد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

سيارة جيتا M6 السيدان الكهربائية الجديدة

مواصفات جيتا M6 السيدان الكهربائية

زودت سيارة جيتا M6 السيدان الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم أمامي يحمل تشابه واضح مع تسلا موديل 3، وبها واجهة أمامية تضم مصابيح نحيفة وحادة التصميم، وبها صداد مغلق يخلو من شبكة التهوية التقليدية.

سيارة جيتا M6 السيدان الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة جيتا M6 السيدان الكهربائية بها، منفذ شحن على الرفرف الأمامي من جهة الراكب، ومقابض أبواب تقليدية تسحب للأعلى، إلى جانب خطوط بارزة على الأبواب، وفي الخلف بها مصابيح LED نحيفة متصلة بشريط ضوئي، وبها جزء سفلي أسود في الصداد

أبعاد جيتا M6 السيدان الكهربائية

تأتى سيارة جيتا M6 السيدان الكهربائية في سوق السيارات بطول 4806 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1.5 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.82 مم .

محرك جيتا M6 السيدان الكهربائية

سيارة جيتا M6 السيدان الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة جيتا M6 السيدان علي قوتها من محرك كهربائي واحد فقط، وتنتج قوة 152 حصان، وبها بطارية ليثيوم أيون موردة من شركة كالب (CALB)، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة فولكس واجن في صناعة السيارات

في عام 1934 طلبت فكرة تصميم سيارة بأسعار معقولة ومناسبة للعائلات الألمانية، وصممت بواسطة المهندس فرديناند بورشيه، وتأسست الشركة رسمياً في 28 مايو من عام 1937 تحت اسم "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH"، ومقرها الحالي في مدينة فولفسبورج.

وخلال الحرب العالمية الثانية، توقف الإنتاج المدني للسيارات وتحولت المصانع لتصنيع المركبات العسكرية، وفي عام 1960 بعد الحرب، سيطر الجيش البريطاني على المصنع المدمر وكلف الضابط إيفان هيرست بإدارته واستئناف الإنتاج.