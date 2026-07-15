مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يعلن القائمة القصيرة لمسابقة التأليف بالدورة التاسعة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، القائمة القصيرة لمسابقة تأليف المونودراما ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من قراءة وتقييم النصوص المشاركة، التي شهدت هذا العام إقبالًا واسعًا من كتاب ومؤلفين من مختلف الدول العربية.



وضمت القائمة القصيرة 10 نصوص تأهلت للمنافسة على جوائز المسابقة، وهي: «مسابقة المونودراما» للمؤلف مجدي حليم كامل عوض (مصر)، و«الساعة الأخيرة من العالم»لعبدالرزاق الربيعي (سلطنة عُمان)، و«غثاء السبيل» لأيمن حافظ (مصر)، و«الوجه الآخر للنهار»لمرتضى الخطاب (مصر)، و«يطير الحمام» لمحمد بن سيف الرحبي (سلطنة عُمان)، و«كلنا حمقى» لحبيب غلوم العطار (الإمارات)، و«الأم الثكلى» لمحمود القليني (مصر)، و«شرخ في جدار الزمن» لمحمد الحجيري (البحرين)، و«ارتجالية بيلاتشو» لناهد الطحان (مصر)، و«جاري التحميل» لمايا أمية (فلسطين).



وأكدت إدارة المهرجان أن القائمة المختارة تعكس التنوع الفني والإبداعي الذي شهدته المسابقة هذا العام، سواء من حيث الموضوعات المطروحة أو الرؤى المسرحية، مشيرة إلى أن المشاركات أبرزت تنامي الاهتمام بفن المونودراما بوصفه أحد أشكال المسرح القادرة على تناول القضايا الإنسانية برؤية معاصرة.



ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة التأليف خلال حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما.