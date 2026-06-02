جدل بسبب بوستر فيلم القصص قبل طرحه في دور العرض | خاص

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "القصص" البوستر الرسمي للعمل، استعدادًا لبدء عرضه في دور السينما خلال الأيام المقبلة، في خطوة تشويقية تسبق انطلاقه الجماهيري المنتظر.



ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في دور السينما المصرية يوم 17 يونيو الجاري، فيما يبدأ عرضه في مختلف الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو، ضمن خطة توزيع تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور في المنطقة.



علم صدى البلد من مصادر خاصة أن البوستر الرسمي أثار حفيظة عدد من النجوم المشاركين بالفيلم، وجرت محادثات خلال الساعات المقبلة حول امكانية تعديل الملصق الرسمي قبيل طرح الفيلم في السينمات.



ويأتي الكشف عن البوستر الرسمي ضمن الحملة الدعائية للفيلم، حيث يعكس أجواء العمل وطبيعته الفنية، ويمنح الجمهور لمحة أولية عن الأحداث والشخصيات التي يتناولها.



ومن المتوقع أن يشهد الفيلم منافسة قوية خلال موسم العرض، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسبق طرحه رسميًا في دور السينما بمصر والوطن العربي.