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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. قصور الثقافة تقدم "خالتي صفية والدير" بالإسكندرية

الهيئة العامة لقصور الثقافة
الهيئة العامة لقصور الثقافة
أحمد البهى

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في الثامنة مساء غد الثلاثاء، العرض المسرحي "خالتي صفية والدير"، بنادي أصحاب الجياد ضمن عروض الموسم الحالي بمحافظة الإسكندرية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن رواية الأديب بهاء طاهر، وإخراج محمد زغلول، ويقدم رؤية درامية مكثفة لصراع إنساني عميق بين الانتقام والغفران، من خلال "صفية" المرأة التي يتحول حبها الجارف إلى رغبة مشتعلة في الثأر، بعد سلسلة من الصدمات التي تعصف بحياتها.

فريق عمل المسرحية: 

"خالتي صفية والدير" تجربة نوعية لبيت ثقافة بولكلي، أداء رضوى العبادي، أحمد سمير، عصام بدوي، أمير زويل، صبري سليم، عبد الله رزق، جميلة.
كتابة محمد صالح البحر، أشعار محمود خليل، ديكور نهى حسام، تنفيذ ديكور صفوت عادل، إضاءة تامر صبري، كيروجراف أحمد أمين، موسيقى شريف ياسر، ومخرج منفذ جميلة عبد الحميد. 
ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية.

الفنان هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة خالتي صفية والدير

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