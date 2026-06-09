انطلاق عروض ختام المرحلة السادسة من مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» بقصر ثقافة حلايب

شهد قصر ثقافة حلايب انطلاق عروض ختام المرحلة السادسة من مشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من أهالي المدينة.

وذلك عقب تقديم الفعاليات لمدة يومين بقصر ثقافة شلاتين، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا للزيارة الميدانية الأخيرة التي أجرتها وزيرة الثقافة إلى مدينة شلاتين، والتي شهدت متابعة مباشرة للاحتياجات الثقافية والفنية بالمنطقة، حيث وجّهت الوزيرة بترجمة ما تم رصده خلال الزيارة إلى برامج وأنشطة ثقافية متنوعة، ضمن خطة تستهدف تعزيز التواجد الثقافي في المناطق الحدودية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأبنائها

وأوضح محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، أن اليوم الأول من العروض شهد إقبالًا كبيرًا من أبناءحلايب وتفاعلًا واسعًا مع عرض «السمسمية»، الذي يستعرض بطولات وتضحيات أبناء الوطن ويجسد قيم الانتماء والولاء، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية تمثل محطة مهمة ضمن جهود المشروع للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور.

وأضاف أن الفعاليات المقامة في مدن شلاتين وحلايب وأبو رماد تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا يشمل عروضًا مسرحية، من بينها عرض «السمسمية»، إلى جانب معارض للكتاب، وتوزيع كتب مجانية، وورشًا تدريبية في فنون المسرح، فضلًا عن عروض للفنون الشعبية والتشكيلية بمشاركة فرق فنية من مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام الفعاليات خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو الجاري، حيث انطلقت في مدينة شلاتين أيام 5 و6 و7 يونيو، ثم انتقلت إلى مدينة حلايب يومي 8 و9 يونيو، وصولًا إلى مدينة أبو رماد يومي 10 و11 يونيو، على أن تُختتم الجولة يوم 12 يونيو بمدينة شلاتين.

ويُعد مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» أحد أبرز المشروعات الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة للوصول بالخدمة الثقافية إلى مختلف ربوع الجمهورية، خاصة المناطق الحدودية، من خلال تقديم محتوى فني وثقافي متنوع يسهم في بناء الوعي