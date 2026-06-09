قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يبحث إدراج الكيك بوكسينج ضمن دورة الألعاب الإفريقية 2027 بمصر
راسنا مرفوعة .. ميدو يوجه رسالة موثرة لنجله في عيد ميلاده
تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته في المنوفية
الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله وتعيده للحبس
6 أسباب.. لماذا اختار الأهلي حسين عموتة خلفا لـ توروب؟
باحث سياسي: تجميد البرنامج النووي الإيراني 20 عامًا يمنح ترامب انتصارًا سياسيًا
أمير رمسيس: أُجِل وأحترم ذوي الإعاقة وكلامي فُسر لمصالح وأغراض خاصة
من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟
تطوير الجهاز الإداري للدولة.. الحكومة تناقش إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وترشيد الإنفاق العام
خبير: اتفاق أمريكي إيراني بات أقرب من أي وقت.. والساعات المقبلة تحسم المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انطلاق عروض ختام المرحلة السادسة من مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» بقصر ثقافة حلايب

مسرح المواجهة والتحوال
مسرح المواجهة والتحوال
جمال الشرقاوي

شهد قصر ثقافة حلايب انطلاق عروض ختام المرحلة السادسة من مشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من أهالي المدينة.

 وذلك عقب  تقديم الفعاليات لمدة يومين بقصر ثقافة شلاتين، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا للزيارة الميدانية الأخيرة التي أجرتها وزيرة الثقافة إلى مدينة شلاتين، والتي شهدت متابعة مباشرة للاحتياجات الثقافية والفنية بالمنطقة، حيث وجّهت الوزيرة بترجمة ما تم رصده خلال الزيارة إلى برامج وأنشطة ثقافية متنوعة، ضمن خطة تستهدف تعزيز التواجد الثقافي في المناطق الحدودية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأبنائها

وأوضح محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع «مسرح المواجهة والتجوال»، أن اليوم الأول من العروض شهد إقبالًا كبيرًا من أبناءحلايب وتفاعلًا واسعًا مع عرض «السمسمية»، الذي يستعرض بطولات وتضحيات أبناء الوطن ويجسد قيم الانتماء والولاء، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية تمثل محطة مهمة ضمن جهود المشروع للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الحدودية وتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور.

وأضاف أن الفعاليات المقامة في مدن شلاتين وحلايب وأبو رماد تتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا يشمل عروضًا مسرحية، من بينها عرض «السمسمية»، إلى جانب معارض للكتاب، وتوزيع كتب مجانية، وورشًا تدريبية في فنون المسرح، فضلًا عن عروض للفنون الشعبية والتشكيلية بمشاركة فرق فنية من مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام الفعاليات خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو الجاري، حيث انطلقت في مدينة شلاتين أيام 5 و6 و7 يونيو، ثم انتقلت إلى مدينة حلايب يومي 8 و9 يونيو، وصولًا إلى مدينة أبو رماد يومي 10 و11 يونيو، على أن تُختتم الجولة يوم 12 يونيو بمدينة شلاتين.

ويُعد مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» أحد أبرز المشروعات الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة للوصول بالخدمة الثقافية إلى مختلف ربوع الجمهورية، خاصة المناطق الحدودية، من خلال تقديم محتوى فني وثقافي متنوع يسهم في بناء الوعي

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة مشروع «مسرح المواجهة والتجوال قصر ثقافة شلاتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

ايمان عز الدين

أنوثة وجمال راقٍ.. إيمان عز الدين تسحر العيون بإطلالة ناعمة

ابراج اكيلة

بين الحلويات والأكلات الدسمة.. أبراج أكيلة لا تقاوم الطعام

الزبادي

قوي عظامك وقلبك.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول العكاوى؟

احترسي ..علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية
علامات تدل على أن زوجك يخفي ضغوطًا نفسية

بدون مواد حافظة.. طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق

طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.
طريقة تحضير لانشون الفراخ بالفستق فى المنزل.

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد