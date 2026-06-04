من حلايب وشلاتين وأبو رماد.. وزارة الثقافة تختتم مسرح المواجهة والتجوال

من مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، تختتم وزارة الثقافة فعاليات المرحلة السادسة من مشروع “مسرح المواجهة والتجوال” خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو الجاري، ببرنامج ثقافي وفني متنوع يعكس ثراء المنتج الثقافي المصري.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية العدالة الثقافية التي تتبناها الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والهادفة إلى الوصول بالخدمة الثقافية إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، وتعزيز حضور الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف ربوع الجمهورية.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الجولة تأتي استكمالًا لزيارتها الأخيرة إلى شلاتين، وتنفيذًا لما تم رصده من احتياجات ثقافية، مشيرة إلى أن الفعاليات تمثل ترجمة لما تم التعهد به لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد من تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية، بما يعزز الوعي والانتماء ويدعم الهوية الوطنية.

وأوضح محمد الشرقاوي، المشرف على المشروع، أن الجولة تمثل ختام المرحلة السادسة ضمن خطة تستهدف الوصول بالخدمة الثقافية إلى القرى والمناطق الحدودية، خاصة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتشمل الفعاليات عروضًا مسرحية، منها عرض «السمسمية»، ومعارض كتب، وتوزيع كتب مجانية، وورشًا فنية، وعروضًا للفنون الشعبية والتشكيلية. وتقام الفعاليات في شلاتين أيام 5 و6 و7 يونيو، ثم حلايب يومي 8 و9، وأبو رماد يومي 10 و11، على أن يُختتم البرنامج يوم 12 يونيو بمدينة شلاتين.

وشهدت المرحلة السادسة تنفيذ نحو 200 فعالية ثقافية وفنية في 22 محافظة، شملت 8 عروض مسرحية، وتوزيع نحو 25 ألف كتاب مجاني، ووصلت إلى 140 قرية و15 جامعة و4 فروع لجامعة الأزهر، مع استهداف نحو مليون مشاهد في مختلف أنحاء الجمهورية.