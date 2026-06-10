فرقة السويس القومية تقدم «الأيام المخمورة» ضمن عروض قصور الثقافة بإقليم القناة وسيناء

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "الأيام المخمورة"، وقدمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن عروض الموسم الحالي بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تأليف سعد الله ونوس، إعداد أيمن الشريف،

وإخراج أحمد رضوان، وقدم بحضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب يسري حسان، والمخرج خالد أبو سيف، ومهندس الديكور محمود جمال.

يناقش العمل عددا من القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال قصة أم تعاني من القهر المادي والمعنوي على يد زوجها، فتقرر مغادرة المنزل، ما يؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيار الروابط التي تجمع أفرادها، في معالجة درامية ترصد تأثير الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على العلاقات الإنسانية.

"الأيام المخمورة" لفرقة السويس القومية المسرحية، بطولة محمد بكر، ومحمد فتحي، ويوسف نور، وأيمن الشريف، وناريمان عبد العال، ورانيا محمد نصر، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

"الأيام المخمورة" استعراضات عمر حسين، أشعار وتصحيح لغوي أحمد عايد، وتصميم ديكور رامي عاطف، وتنفيذ ديكور السيد حسن، وتنفيذ ملابس حبيبة سيد، وإضاءة أحمد تاتو، ومساعدا الإخراج عمار محمد وناريمان عبد العال.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم بالمجان للجمهور في الثامنة مساء، حتى الخميس 11 يونيو، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة السويس.