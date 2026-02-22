حزب حماة الوطن بالإسماعيلية يقود مبادرة توزيع اللحوم بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية.. صور

قاد الدكتور محمد شيحة الأمين العام للحزب بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات توزيع اللحوم الطازجة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار الدور المجتمعي لحزب حزب حماة الوطن،

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، للأمانات بالمحافظات الاهتمام بتنظيم المبادرات التنموية لخدمة المجتمع المحيط بهم.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من أعضاء وكوادر الحزب، الذين حرصوا على المساهمة في توزيع اللحوم الطازجة، على الأسر الأولى بالرعاية، في مشهد يعكس روح التعاون والعمل الجماعي، وحرص الحزب على التواجد الميداني وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأكد الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للحزب، حيث أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

وأضاف الدكتور محمد شيحة نحن حرصنا في حزب حماة الوطن أن نكون دائمًا بجوار أهالينا في محافظة الإسماعيلية، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم دعم حقيقي يخفف من الأعباء المعيشية، ويُدخل البهجة على البيوت المصرية في هذا الشهر الكريم.

وأشار الدكتور محمد شيحة إلى أن الحزب يواصل خلال شهر رمضان تنفيذ مبادرات إضافية، من بينها طرح لحوم طازجة بالمجان لتخفيف الضغط على المواطنين.

واختتم "شيحة" تصريحاته بالتأكيد على استمرار الفعاليات الخدمية طوال الشهر الكريم، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الحزب، وتعزيزًا لدوره المجتمعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية.