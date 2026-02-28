أسامة الأتربي قائمًا بأعمال أمين حزب حماة الوطن بكفر الشيخ

أصدر الفريق محمد عباس حلمى رئس حزب حماة الوطن، قرارًا بتكليف النائب اللواء دكتور أسامة أبو العز الأتربي قائمًا بأعمال أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة الحزب لإعادة هيكلة وتفعيل الأمانات بالمحافظات، وتعزيز التواصل الجماهيري خلال المرحلة المقبلة.



ويأتي هذا التكليف انطلاقًا من ثقة قيادات الحزب في خبرات اللواء د. أسامة الأتربي، وقدرته على إدارة العمل التنظيمي والحزبي بكفاءة، بما يسهم في دعم خطط الحزب التوسعية وتعزيز حضوره السياسي والمجتمعي بالمحافظة.



ويُعد اللواء د. أسامة أبو العز الأتربي من الكوادر ذات الخبرة الواسعة في العمل التنفيذي والإداري، حيث يمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا في مجالات القيادة والإدارة، كما عُرف بمشاركته الفاعلة في عدد من المبادرات المجتمعية والخدمية، وحرصه على دعم قضايا التنمية المحلية.



وأكدت مصادر بالحزب أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للأنشطة التنظيمية والخدمية بالمراكز والقرى، والعمل على استقطاب الكفاءات والشباب، تنفيذًا لرؤية الحزب في تعزيز المشاركة السياسية ودعم جهود الدولة في مسارات التنمية الشاملة.



ومن جانبه، أعرب اللواء د. أسامة أبو العز الأتربي عن اعتزازه بثقة قيادات الحزب، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا جماعيًا منظمًا يرتكز على خدمة المواطن والتفاعل المباشر مع احتياجات الشارع بكفر الشيخ، بما يحقق أهداف الحزب وتطلعات أعضائه.