قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
محافظات

بالإنشاد والسيرة النبوية..«ثقافة قنا» يطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية

الليالى الثقافية بقنا
الليالى الثقافية بقنا
يوسف رجب


أطلق فرع ثقافة قنا، أولى فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والتي تأتي ضمن البرنامج المكثف للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ورعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفالًا بالشهر الفضيل.

وشهد قصر ثقافة قنا، افتتاحية استثنائية، استهلتها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو مصطفى فارس، حيث أدت الابتهالات والتواشيح التي تفاعل معها الجمهور، بجانب الأمسية الشعرية التي أدارتها الشاعرة أمل عبد الله.

وشارك فيها نخبة من مبدعي قنا، من بينهم الشعراء أسامة القوصي، وسلوى خليفة وأحمد الجزار، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقصر ثقافة الطفل بقنا، بقيادة محمد بريقع، عروضًا استعراضية وفنية.

وفي قصر ثقافة قوص، أقيمت أمسية دينية وتواشيح وابتهالات من المشاركين، كما تم عمل العديد من الندوات الدينية من الأزهر والأوقاف، للتحدث عن فضائل شهر رمضان والدلالات العظيمة لمولد النبي عليه السلام.
 

من جانبه ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في إثراء الحياة الفكرية والإبداعية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية، بما يضمن خلق أجواء رمضانية تجمع بين الترفيه الراقي والقيم الثقافية الأصيلة لأبناء قنا.
 

جدير بالذكر، أن هذه الفعاليات تأتي بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، وضمن خطة فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال محمد، لتعزيز الحراك الثقافي والديني في مختلف مراكز المحافظة طوال شهر رمضان.
 

قنا فرع ثقافة قنا ثقافة قنا ليالي رمضان الثقافية قصر ثقافة قوص

