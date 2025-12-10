محافظ مطروح: تخصيص قطعة أرض لانشاء نقطة إسعاف قبل سيوة لخدمة الطريق

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم تخصيص قطعة أرض بالكيلو 35 لنقطة إسعاف قبل سيوة لخدمة الطريق ،كما انه جارى تكليف عدد من الأطباء الجدد سيكون منهم أولوية لسيوة لسد العجز في عدد من الأطباء خاصة بوحدة المراقي،مع التنسيق لإحالة الحالات العاجلة لمستشفى سيوة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ مطروح لواحة سيوة وتفقد قافلة مبادرة مطروح الخير بقرية المراقي .

وأضاف أنه في قطاع الكهرباء وبالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة سيتم الدعم بمولدات جديدة لسيوة وتشغيل الطاقة الشمسية لتحسين الخدمة بالواحة لاستيعاب حجم المشروعات التنموية والخدمية وزيادة الإقبال عليها

وأشار محافظ مطروح إلى أهمية مشاركة أبناء الواحة في التعليم ،مع صرف مكافأة للمدرسين العاملين بالحصة لسد العجز بالمدارس والمعاهد الأزهرية لحين انتهاء تعيينات المسابقات الجديدة.

كذلك الترحيب بمشاركة جهود المجتمع المدنى ورجال أعمال سيوة في توفير اتوبيس لنقل الطلاب من قرية المراقي إلى مدينة سيوة على بعد نحو 12كم.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم الموافقة وجارى الإجراءات لإنشاء مدينة شبابية متكاملة بسيوة تستوعب كل أبناء محافظات الجمهورية الزائرين لسيوة والفعاليات الشبابية والرياضية على أرضها.

وأشار كذلك إلى أنه تم تخصيص بئر للمياه العذبة وتم الإعلان عنه والطرح ولم يتقدم أحد مع إمكانية الاستعانة بمعدات محطة الزراعة بسيوة في حفر الآبار.

كما أشاد محافظ مطروح بمطلب مقترح إنارة أعمدة طريق المراقي بهى الدين بالطاقة الشمسية بالتنسيق بين سيوة وجهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي مع توسيع وزيادة أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية في سيوة.

ونبه محافظ مطروح إلى أهمية احترام الطرق وعدم التعدى على طبانى الطريق كمنفعة عامة مع الالتزام بخطوط تنظيم الطريق وعمل بلدورات وأرصفة وعدم التعدى عليها مع التشديد على منع البناء المخالف ،وأهمية التوعية بعدم المخالفة للقانون لمنع العشوائيات والحفاظ على المخططات الاستراتيجية و التفصيلية والعمل من خلالها

مشيرا إلى أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء خلال زيارته للواحة منذ عامين للتصديق على تسليم واستغلال وحدات الاسكان الاجتماعي لصالح أبناء سيوة بالتكلفة بعدما كانت غير مستغلة.

مرحبا بمقترح تخصيص مساحة أرض كتقسيم لشباب سيوة ولتكن في موقع ابنى بيتك المخصص من قبل للموافقة عليها لتحقيق الاستقرار للأهالي ومنع العشوائية أو التعدى على أراضى الدولة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لمشايخ سيوة وأهالي قرية المراقي على المساعدة في تنظيم القافلة وخروجها بالشكل اللائق الذى يحقق تقديم وتيسير الخدمات لأهالي القرية

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بمدينتي العلمين والضبعة.

حيث بدأت الجولة بتفقد المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة العلمين الرسمية للغات بالعلمين الجديدة وبالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة برفقة الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة ووفاء نائب رئيس مدينة العلمين.

وخلال الجولة وجه نائب المحافظ الشكر لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة على حسن الاستقبال والتعاون ومعدلات الإنجاز فيما شاهده من مشروعات داخل المدينة السياحية مؤكدا على الدور الحيوي لوزارة الإسكان في تنمية المنطقة بما يعود بالنفع على المحافظة.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة غرب الضبعة، ومدرسة الضبعة الجديدة تعليم أساسي بمركز الضبعة بحضور اللواء ياسر عامر رئيس مركز ومدينة الضبعة ، والمهندس مجاهد نجم مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة نجلاء حافظ مدير متابعة المشروعات بالمحافظة والاستاذ فرج دابيل مدير الادارة التعليمية بالضبعة.

وخلال الجولة، أكد نائب المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، بما يضمن دخول المدارس الخدمة في التوقيتات المحددة، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة، مشيدا بما شاهده من جودة أعمال، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات قطاع التعليم في إطار دعم الدولة لمنظومة التعليم.