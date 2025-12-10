32 سيارة إسعاف لدعم الانتخابات بالوادي الجديد

أعلن الدكتور أحمد النفار، رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، عن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المرفق بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، وذلك من خلال الدفع بـ 32 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين كافة اللجان الانتخابية على مستوى الدائرتين بالمحافظة.

سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ

وأوضح النفار أن سيارات الإسعاف تم توزيعها بشكل استراتيجي على مقار اللجان ومحيطها، بما يضمن سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ بين الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

وأضاف أن جميع السيارات مزودة بأجهزة طبية حديثة، وكوادر إسعافية مدربة على أعلى مستوى، للتعامل الفوري مع الحالات الحرجة ونقلها إلى أقرب مستشفى حال الحاجة.

وأكد رئيس المرفق أن غرفة عمليات الإسعاف تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات الصحة والجهات الأمنية، لمتابعة الموقف بشكل لحظي وضمان التدخل السريع في مختلف المراكز. كما تم تخصيص فريق دعم طبي متنقل للتحرك إلى أي موقع يشهد ازدحامًا أو حالات تستدعي تعزيز التواجد الإسعافي.

وأشار النفار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المحافظة لضمان نجاح العملية الانتخابية وتوفير أعلى درجات الأمان والسلامة للمواطنين خلال يومي التصويت، مؤكدًا أن مرفق الإسعاف لن يدخر جهدًا في التعامل مع أي طارئ لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون معوقات.