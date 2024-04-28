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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء.. العسل وزيت جوز الهند

الرووس السوداء
الرووس السوداء

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من الرؤوس البيضاء باستخدام العسل وزيت جوز الهند.. إليك وصفتين بسيطتين يمكنك تجربتها وفقا لما نشرة موقع إكسبريس. 

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1. قناع العسل وزيت جوز الهند:
   - قم بمزج ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مع ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.
   - قومي بتدليك الخليط بلطف على الوجه، مع التركيز على المناطق المصابة بالرؤوس البيضاء.
   - اتركي القناع على الوجه لمدة 15-20 دقيقة.
   - بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
   - قومي بتطبيق هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

2. قناع العسل والليمون وزيت جوز الهند:
   - في وعاء صغير، قم بمزج ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج، وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.
   - ضعي القناع على الوجه وقمي بالتدليك بلطف لمدة دقيقة واحدة.
   - اتركي القناع على الوجه لمدة 10-15 دقيقة.
   - اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
   - يمكنك استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

يعتبر العسل مرطبًا طبيعيًا ومضادًا للبكتيريا، في حين يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتهدئتها. يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا وتفتيح البشرة.

مع ذلك، يُنصح دائمًا بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل استخدام أي مكون جديد على وجهك للتأكد من عدم وجود رد فعل سلبي. إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية خطيرة أو الرؤوس البيضاء المزمنة، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي الجلدية لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل مناسب.

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