لاعب الجونة: فرحتي بهدف الفوز أمام الاتحاد سبب طردي

أعرب أحمد حسام، لاعب فريق الجونة، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الاتحاد السكندري، السبت، في الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسام خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "سعيد جدا بما قدمته خلال المباراة، والفوز على الاتحاد السكندري نتاج عمل الجهاز الفني وفريق الجونة بالكامل".

وأضاف: "للأسف لم أتذكر أن لدي إنذار بعد تسجيل الهدف أمام الاتحاد، ولذلك قمت بخلع قميصي احتفالا بهدفي القاتل ولهذا حصلت على بطاقة صفراء أخرى".

وأتم قائلا: "حتى الآن أنا مستمر مع الجونة، ولا توجد مفاوضات مع الزمالك، وبعد نهاية انتقالات يناير أصبح كل تركيزي مع فريق الجونة فأنا أحد أبناء النادي".

