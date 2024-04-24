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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في أذهان المصريين على مر التاريخ

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه - عضو مجلس النواب

هنأت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة قادة وضباطً وجنودًا، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء الغالية.


وقالت "نبيه" إن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في أذهان كل المصريين على مر التاريخ، والتي تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية فى التفاوض التمسك بالأرض وبسالة القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن، مشيرة إلى أن تحرير سيناء سيناء جاء نتاج مسيرة طويلة بدأت بنكسة 1967 ثم حرب أكتوبر المجيدة، وحتى التفاوض ورجوعها في 25 أبريل عام 1982.

وأكدت أن سيناء في قلب كل مصري غالية، وقد شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ملحمة البناء والتنمية في تلك البقعة الغالية لتتحول إلى مجتمع عمراني متكامل به كل الخدمات من مدارس لجامعات لشبكة طرق وأنفاق ومستشفيات ومصانع، حياة متكاملة تدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بسيناء. 

وأضافت: “وكانت الدولة تسير في معركة البناء وتطهير سيناء من الإرهاب، لتصبح سيناء شاهدة على عظمة المصريين”. 

شيماء محمود نبيه عبدالفتاح السيسي عضو مجلس النواب تحرير سيناء

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