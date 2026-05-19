الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جنايات دمنهور تقضي بالسجن المؤبد للمتهم بالتعدي على فتاة بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، قبل قليل، بالسجن المؤبد على المتهم محمد.ا.أ.ال، في القضية رقم 1052 لسنة 2025 جنايات قسم دمنهور، والمقيدة برقم 1467 لسنة 2025 كلي وسط دمنهور، وذلك لاتهامه بخطف والتعدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله محمد أحمد عبد الواحد، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد مصطفى محمد رفاعي.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم للمجني عليها التي أكدت قيام المتهم بالتعدي عليها داخل مسكنه، كما استمعت المحكمة لوالدة المجني عليها، ودفاع المتهم في القضية.

وكان المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية مع استمرار حبسه احتياطيًا، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة في الواقعة التي جرت أواخر العام الماضي.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم قام في 24 نوفمبر 2025 بدائرة قسم شرطة دمنهور، بخطف المجني عليها هـ.م.م.ش، بالتحايل، حيث استغل كونها مريضة بمرض نفسي وشريدة الذهن، واقتادها إلى مسكنه موهمًا إياها بتضميد جراحها، ليبعدها تمامًا عن أعين ذويها ومن لهم حق رعايتها.

واقترنت جريمة الخطف بجناية أخرى، حيث قام المتهم باحتجاز المجني عليها داخل منزله وتجريدها من ملابسها عنوة، والتعدي عليها جنسيًا بغير رضاها كرهًا عنها، مما أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب الجنايات المعاقب عليها بالمواد (267، 268، 290) من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى المواد (2، 45، 58) من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي المواد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حالات خطف واغتصاب الإناث من ذوي الاحتياجات الخاصة كرهًا.

