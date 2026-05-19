إزالة 31 حالة مخالفة على مساحة 5826 مترا ضمن الموجة 29 بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وشددت على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية.

وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة، أمس الإثنين 18 مايو، تنفيذ حملات إزالة موسعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة 5826 مترًا مربعًا الواقعة داخل المستهدف.

وشملت الحملات إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 2053 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 19 حالة تعدٍ على مبانٍ بمساحة 3773 مترًا مربعًا ضمن حالات المتغيرات المكانية

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، مع تكثيف حملات المتابعة الميدانية للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخ هيبة القانون وتحقيق الصالح العام.