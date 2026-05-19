خلصت عليه وهو بيعلق زينة رمضان.. السجن 3 سنوات للمتهمة بإنهاء حياة زوجها بمقص في رشيد بالبحيرة

قضت محكمة الطفل بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، بالسجن 3 سنوات للمتهمة “ملك.ح” لاتهامها بإنهاء حياة زوجها محمد.م.ع.ال، باستخدام "مقص"، وذلك خلال تعليقه زينة رمضان، حيث فاجأته بطعنة بالمقص لرفضه شراء سجائر لها.

وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قد شهدت في شهر يناير الماضي، جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها زوج على يد زوجته طعنًا باستخدام "مقص"، وذلك على خلفية مشادات وخلافات أسرية نشبت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول الشاب محمد.م.ع.ال إلى المستشفى العام "جثة هامدة"، وبالفحص الأولى تبين وجود طعنات نافذة بأداة حادة أدت إلى وفاته فور وصوله.

على الفور، وجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي مكثف لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجراها ضباط مباحث مركز رشيد، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، حيث تبين نشوب مشادة كلامية حادة بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى تشابك، استخدمت على إثره المتهمة "مقص" وطعنت زوجها، مما أسفر عن سقوطه قتيلًا في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "المقص" تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثة تحت تصرفها داخل مشرحة المستشفى العام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، مع سرعة استخراج تصاريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات.