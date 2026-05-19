القبض على المتهمين بالتعدي على شخص وإصابته في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعدي شخصين عليه بالضرب وإحداث إصابته بالبحيرة والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

تبين أنه بتاريخ 13 مايو تبلغ لمركز شرطة دمنهور من أحد المستشفيات باستقبالها الشاكي مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح قطعية متفرقة" وبسؤاله قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين عاملين – مقيمان بذات الدائرة قاما على إثرها بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات بينهم حول الجيرة.

تم ضبط المشكو في حقهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في التعدي وبمواجهتهما أيّدا ما سبق واتهما الشاكي بالتعدي عليهما بالضرب لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.