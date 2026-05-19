جرعة هيروين زائدة تنهي حياة ربة منزل في العمرانية

لقيت ربة منزل مصرعها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بعد تعاطيها جرعة زائدة من مخدر الهيروين، ما أسفر عن وفاتها في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مستشفى أم المصريين بوصول سيدة في حالة إعياء شديدة، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفاة تبلغ من العمر 30 عامًا، وسابقة اتهامها في عدد من القضايا، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجح أنه جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجرى التحفظ على الجثمان لحين مناظرة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق.