صحة البحيرة: دراسة إنشاء وحدة للسكتة الدماغية بمستشفى غرب النوبارية

تفقد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى غرب النوبارية المركزي، لبحث آليات التوسع في الخدمات الطبية بالمستشفى، رافقه خلالها فريق إشرافي من مديري العموم والإدارات الفنية بالمديرية، وبحضور الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى.

واستهل الدكتور إسلام عساف جولته بفتح حوار مباشر مع المرضى والمترددين على المستشفى، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الرعاية الطبية المقدمة، مشددًا على أن رضا المواطن يمثل المعيار الحقيقي والأساسي لنجاح المنظومة الصحية بالمحافظة.

وفي خطوة تاريخية هي الأولى من نوعها بالمستشفى، أعلن وكيل الوزارة عن بدء التشغيل التجريبي لجهاز الأشعة المقطعية الجديد والمتطور، مؤكدًا أن هذا الدعم سينعكس إيجابيًا وبشكل كبير على رفع معدل الخدمات الطبية وتقليل إحالة الحالات الحرجة خارج المستشفى.

كما كشف "عساف" عن بدء دراسة مقترح لإنشاء وحدة متخصصة لعلاج السكتة الدماغية بالمستشفى، بهدف توفير هذا التخصص الدقيق لخدمة أهالي غرب المحافظة وتوفير عناء السفر عنهم.

وشملت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة والحضانات، حيث ناقش وكيل الوزارة مع الأطباء وهيئة التمريض احتياجاتهم التشغيلية ومستلزمات العمل، وركز النقاش على آليات تطبيق الأدلة الإكلينيكية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، والالتزام الصارم بسياسات وصف وصرف المضادات الحيوية، إلى جانب تفعيل إجراءات مكافحة العدوى ومعايير سلامة المرضى.

واختتم وكيل وزارة الصحة زيارته بعقد اجتماع مع إدارة المستشفى، أكد خلاله استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لدعم المستشفيات المركزية والعامة بأحدث التجهيزات الطبية، بما يواكب رؤية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي، موجهًا بضرورة مواصلة الجهود لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية لضمان تقديم رعاية صحية تليق بالمواطنين.