الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جنايات البحر الأحمر تقضي بالسجن المؤبد لقـ.اتل ابنه وتقطيع جثته بسفاجا

ابراهيم جادالله

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر الدائرة الثانية بسفاجا، حضوريا، بمعاقبة هاني أمين محمد بغدادي بالسجن المؤبد والزمته بالمصاريف الجنائية  القضية رقم 1704 لسنة 2025 جنايات البحر الأحمر بتهمة قتل المجني عليه ابنه وتقطيع جثته و اخفاءها وإشعال النار بها.

عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار أحمد ذكى ابراهيم المنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حازم الشريف و مصطفى حسين غيطاس وبحضور المستشار علي صقر وكيل النائب العام واشرف جعفر محمد امين سر المحكمة.

تعود الواقعة إلي شهر يوليو من العام الماضي عندما أقدم المتهم علي قتل ابنه المجني عليه " هاني أمين محمد بغدادي" مستخدماً أسلاك كهربائية كبل بها يديه وساقيه واجهز عليه مستخدماً كبل كهربائي حتي لفظ أنفاسه ثم قام بتقطيع الجثة باستخدام منشار كهربائي واخفاء أشلاءها في حقيبة ونقلها إلى مكان ناء وإضرام النار بها.

تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا  برئاسة المقدم مصطفي عكاشة رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض القبض علي المتهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة و إحالة المتهم إلي النيابة العامة .

و باشرت النيابة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار واعترف المتهم بارتكابه الواقعة كما جاء في التحقيقات وتقرر إحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر التي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

