طريقة عمل فلافل البسلة بالحمص.. جديدة ولذيذة

فلافل البسلة بالحمص من الأطباق الغير تقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن الأكلات الأخرى.



قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فلافل البسلة بالحمص فيما يلي..

مقادير فلافل البسلة بالحمص

● حمص مسلوق

● بسلة

● بصل

● ثوم

● فلفل حار

● دقيق أرز

● ملح وفلفل

● كمون

● بهارات

● بقدونس

● كزبرة

● شبت

● زيت للقلي

● خبز شامي للتقديم

صوص بنجر بالحمص:

● بنجر

● حمص

● طحينة

● عصير ليمون

● ثوم

● ملح وفلفل

● كمون

● شطة مجروشة

● زيت زيتون

طريقة تحضير فلافل البسلة بالحمص

في الكبة يخلط الدقيق ثم يضاف الحمص ثم تضاف الخضرة

ثم يتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون تفرم جيدا

ثم تشكل وتقلى في الزيت

وتقدم مع الصوص

لعمل الصوص:

في الخلاط يخلط البنجر مع الحمص والطحينة

ثم تضاف الشطة وزيت الزيتون وتهرس جيدا

ويقدم مع الطعمية والخبز