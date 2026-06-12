قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقر عند 6125 جنيها .. آخر تحديث لعيار 21 في الصاغة اليوم
تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية
المواطن ليس شريكًا في المخالفة .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية.. جار إنشاء 280 وحدة طب أسرة.. بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في المنيا
هل الجهر بذكر الله عز وجل بدعة؟.. علي جمعة يجيب
العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب
أسعار النفط تهوي دون 90 دولارا بعد إلغاء ترامب ضربات إيران
سعر الدولار في تعاملات اليوم .. آخر تداول بـ51,9 جنيه
القوات الأمريكية تسقط مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز
الذهب في الصاغة.. تفاصيل سعر المعدن الأصفر اليوم
أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية
عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ69845 مريض إدمان "جديد ومتابعة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

10 أفكار لوجبات سريعة وخفيفة خلال إجازة المصيف

افكار لأكلات المصيف
افكار لأكلات المصيف
ريهام قدري

تبحث كل ربة منزل قبل  السفر إلى المصيف، افكار لأكلات سريعة وسهلة التحضير لتقليل الوقت الذي يقضينه في المطبخ والاستمتاع بالإجازة مع الأسرة.

وتتميز وجبات المصيف بأنها خفيفة ومغذية ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مجهود كبير.

ومن بين الأكلات المناسبة للمصيف، تأتي ساندوتشات التونة والجبن بأنواعها المختلفة، حيث يمكن تجهيزها خلال دقائق وحملها بسهولة إلى الشاطئ. كما تعد سلطة المكرونة الباردة من الخيارات العملية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية.

وتُعتبر الفاهيتا بالدجاج أو الشاورما السريعة من الوجبات المحببة للكبار والصغار، خاصة أنها لا تستغرق وقتًا طويلًا في التحضير. كذلك يمكن إعداد البانيه أو الكفتة مسبقًا وحفظها في الثلاجة لتسويتها وقت الحاجة.

ولوجبة غداء سريعة، يمكن تحضير الأرز بالخضروات مع قطع الدجاج، أو المكرونة بالصلصة واللحم المفروم، وهي أطباق مشبعة وسهلة التنفيذ. كما يفضل البعض الاعتماد على البطاطس المحمرة أو المشوية مع السلطات المتنوعة كوجبة خفيفة ومناسبة للأجواء الصيفية.

أما في وجبة الإفطار أو العشاء، فيظل البيض والجبن والفول من الخيارات الاقتصادية والمغذية التي تمنح الجسم الطاقة دون الحاجة إلى وقت طويل في المطبخ.

وينصح خبراء التغذية بالإكثار من الفواكه الصيفية مثل البطيخ والشمام والخوخ، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه والعصائر الطبيعية للحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الصيف الحارة.

المصيف اكلات المصيف افكار لأكلات المصيف افكار للمصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق الآن| اعرف الكيلو بكام؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

صلاة القداس الإلهي

قداس الذكرى العاشرة للسيامة الأسقفية للأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك

الطقس

الأرصاد: طقس حار رطب غدًا الجمعة.. وشبورة صباحية ونشاط للرياح على بعض المناطق

مؤتمر

بمؤتمر صحفي في القاهرة | تزايد الاهتمام بـ داء كرون والتهاب القولون التقرحي وأهمية التشخيص المبكر

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد