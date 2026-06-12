10 أفكار لوجبات سريعة وخفيفة خلال إجازة المصيف

تبحث كل ربة منزل قبل السفر إلى المصيف، افكار لأكلات سريعة وسهلة التحضير لتقليل الوقت الذي يقضينه في المطبخ والاستمتاع بالإجازة مع الأسرة.

وتتميز وجبات المصيف بأنها خفيفة ومغذية ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو مجهود كبير.

ومن بين الأكلات المناسبة للمصيف، تأتي ساندوتشات التونة والجبن بأنواعها المختلفة، حيث يمكن تجهيزها خلال دقائق وحملها بسهولة إلى الشاطئ. كما تعد سلطة المكرونة الباردة من الخيارات العملية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية.

وتُعتبر الفاهيتا بالدجاج أو الشاورما السريعة من الوجبات المحببة للكبار والصغار، خاصة أنها لا تستغرق وقتًا طويلًا في التحضير. كذلك يمكن إعداد البانيه أو الكفتة مسبقًا وحفظها في الثلاجة لتسويتها وقت الحاجة.

ولوجبة غداء سريعة، يمكن تحضير الأرز بالخضروات مع قطع الدجاج، أو المكرونة بالصلصة واللحم المفروم، وهي أطباق مشبعة وسهلة التنفيذ. كما يفضل البعض الاعتماد على البطاطس المحمرة أو المشوية مع السلطات المتنوعة كوجبة خفيفة ومناسبة للأجواء الصيفية.

أما في وجبة الإفطار أو العشاء، فيظل البيض والجبن والفول من الخيارات الاقتصادية والمغذية التي تمنح الجسم الطاقة دون الحاجة إلى وقت طويل في المطبخ.

وينصح خبراء التغذية بالإكثار من الفواكه الصيفية مثل البطيخ والشمام والخوخ، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه والعصائر الطبيعية للحفاظ على ترطيب الجسم خلال أيام الصيف الحارة.