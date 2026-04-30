مبابي يدعم وليد الركراكي لتدريب ريال مدريد

تصاعدت حدة التوتر داخل نادي ريال مدريد، في ظل خلافات متزايدة داخل غرفة الملابس، تزامنًا مع بروز أسماء مرشحة لقيادة الفريق في حال رحيل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا.

وكشفت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي عبّر عن رأيه داخل النادي بشأن هوية المدرب المقبل، حيث طُرح اسم المدرب المغربي وليد الركراكي، المدرب السابق للمنتخب المغربي، ضمن قائمة المرشحين المحتملين لقيادة الفريق.

وتشير المعطيات إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد تعيش حالة من التوتر، بعد سلسلة من الخلافات بين بعض اللاعبين، من بينها خلافات سابقة داخل الفريق، ما جعل الأجواء أكثر حساسية مع اقتراب نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة Jornal de Real، فإن مبابي عبّر عن استيائه من بعض زملائه، ووجّه لهم انتقادات مباشرة، متهمًا إياهم بالتسبب في تراجع أداء الفريق خلال الموسم، رغم اعتماده الكبير على تسجيل الأهداف.

وأضافت الصحيفة أن الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى نقاشات داخلية مع لاعبين بارزين، من بينهم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي يحظى بدعم جزء من غرفة الملابس بسبب ملاحظاته حول أداء المهاجم الفرنسي.

كما أشارت التقارير إلى وجود انتقادات داخل الفريق لمبابي، تتعلق بأسلوب لعبه وغياب المجهود الدفاعي، إضافة إلى محدودية تأثيره في بعض مراحل اللعب الجماعي، وهو ما زاد من حدة الجدل حول دوره داخل المنظومة.

وفي سياق متصل، تحدثت الصحيفة عن تحركات تُنسب لوكلاء مقربين من مبابي، يقترحون أسماء تدريبية على إدارة النادي، من بينها المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب إلى جانب وليد الركراكي، غير أن هذه الخيارات لم تلقَ قبولًا حاسمًا داخل إدارة ريال مدريد حتى الآن.

وتؤكد التطورات أن مستقبل الجهاز الفني في النادي الملكي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب البيت الداخلي، في ظل استمرار الجدل داخل الفريق حول القيادة الفنية والتوازن داخل غرفة الملابس.