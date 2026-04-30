وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الشهداء بشمال سيناء ويوجه بسرعة التنفيذ

تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مركز شباب الشهداء بمحافظة شمال سيناء، والذي يجري العمل على إنشائه حاليًا، للوقوف على معدلات التنفيذ ومراحل الإنجاز بالمشروع.

واطلع وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة على مستجدات الأعمال الإنشائية، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ حول نسب الإنجاز والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع.

ومن المقرر أن يضم المركز، عقب الانتهاء من إنشائه، مجمع ملاعب رياضية متكامل، ومبنى اجتماعي لخدمة الأنشطة المختلفة، إلى جانب منطقة ترفيهية مخصصة للأطفال، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان خروج المشروع بالشكل اللائق وتحقيق الاستفادة القصوى منه فور افتتاحه.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات، خاصة في المناطق الحدودية، لما تمثله من أهمية في تنمية قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها.